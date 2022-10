Pościg za pijanym kierowcą z zakazem prowadzenia pojazdów Data publikacji 25.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowca fiata nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Mundurowi po krótkim pościgu zatrzymali 28-latka. Okazało się, że mężczyzna miał ponad pół promila alkoholu w organizmie i zakaz prowadzenia pojazdów. Mieszkaniec powiatu augustowskiego odpowie za niezatrzymanie się do kontroli oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i niestosowanie sądowego zakazu. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z augustowskiej drogówki na ulicy Rajgrodzkiej chcieli skontrolować fiata, podejrzewając że jego kierowca może być pod wpływem alkoholu. Mundurowi wydali kierowcy sygnał świetlny i dźwiękowy do zatrzymania się, jednak siedzący za kierownicą mężczyzna zlekceważył polecenia i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Wyprzedzili jego pojazd i zajechali kierowcy drogę. Po chwili 28-letek był już w rękach policjantów. Krzyczał do nich ,,Zapłacę parę tysięcy kary, a i tak dalej będę jeździł". Dodatkowo mężczyzna przewoził czterech pasażerów. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że 28-latek już wcześniej prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Z tego też powodu ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów obowiązujący do 2024 roku. Mężczyzna usłyszał już zarzuty niezatrzymania się do kontroli oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i niestosowania się do zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

